В Иркутской области мошенники обманули 10 человек за сутки

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-18T11:18:18+03:00

В общей сложности они украли у у них более 700 тысяч рублей

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Мошенники по-прежнему очень активно обманывают жителей Иркутской области. Например, только за минувшие сутки в отделения полиции региона обратились 10 человек, которые рассказали, что у них похитили деньги обманным путем, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. Из них 6 человек - 2 иркутянки и 4 жительницы Усть-Илимского района - рассказали о схожей схеме обмана.

- Мошенники звонили им, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Они сообщали, что с их счетов кто-то пытается снять деньги и, чтобы этого не случилось, женщины должны назвать лжесотрудникам банка некоторые данные своей карты. Потерпевшие без вопросов называли им нужные данные, но впоследствии оказалось, что с их счета пропали деньги.

Еще 3 пострадавших из Усолья-Сибирского, Братска и Иркутска попались на удочку мошенников при совершении покупок через интернет. А 59-летняя пенсионерка из Усть-Илимска увидела в соцсетях объявление с предложением выгодно вложить деньги, но в итоге их потеряла. Всего мошенники украли у этих людей более 700 тысяч рублей. В данный момент полицейские ведут расследования по этим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU