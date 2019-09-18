Выставка ко дню рождения Владимира Сукачева откроется в иркутском художественном музее
Совсем скоро иркутский областной художественный музей будет отмечать знаменательное событие - 170-летие со дня рождения своего основателя, Владимира Платоновича Сукачева. В честь этого события в выставочном зале откроется экспозиция "Завещано потомкам", - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу музея. Она откроется уже завтра, 19 сентября.
- Посетители выставки смогут посмотреть на ту же самую экспозицию, которую могли увидеть посетители галереи в XIX веке, - сообщили в пресс-службе иркутского областного художественного музея имени Сукачева. - Это уникальная возможность оценить тот вклад, который меценат внес в развитие культуры нашего региона.
На выставке все посетители смогут увидеть как полотна, которые ранее уже были представлены в музее, так и архивные произведения из коллекции семьи Сукачева. В частности, иркутяне смогут увидеть копии известных картин художников Западной Европы. В свое время Владимир Платонович Сукачев заказывал эти полотна за границей специально для Иркутска.
ИСТОЧНИК KP.RU