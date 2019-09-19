Хочешь кредит? С тебя 40 тысяч: как мошенники обманули сибиряка

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-19T09:52:21+03:00

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Две недели (!!!) ничего не подозревающий житель Усолья-Сибирского, небольшого города в Иркутской области, дожидаясь "одобренного" банком кредита на сумму в 400 тысяч рублей, вносил платежи - за "заполнение документов", за "страховку" и за "услуги курьера. Общим счетом вышло на 41 тысячу рублей.И только потом, так и не дождавшись обещанного займа, 37-летний горожанин понял, что его обманули.

-Потерпевший в поисках возможности получения кредита в сумме четырехсот тысяч рублей оформил в интернете онлайн-заявку, - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области. - На указанный им в заявке номер телефона позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что кредит одобрен, взносы за займ распределятся в течение пяти лет, а ежемесячный платеж составит всего восемь тысяч рублей.

Условия показались 37-летнему усольчанину более чем привлекательными. И он легко согласился с "необходимостью" оплатить разнообразные услуги банка. Сейчас полиция проводит расследование, а по его окончании будет решено, возбуждать ли уголовное дело. А полиция в очередной раз напоминает, что все кредиты оформляются в офисах банков. Подписание документов без предоставления документов и вне офиса невозможно. Только мошенники просят переводить плату за получение кредита, компенсации или выигрыша.

ИСТОЧНИК KP.RU