Полицейские смогли задержать рецидивиста, напавшего на продавца в Усолье-Сибирском

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-19T09:57:42+03:00

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В Усолье-Сибирском полицейские задержали мужчину, который напал на продавца в магазине, - сообщает портал "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области. В ночь с 6 на 7 сентября в один из городских ларьков ворвался человек, лицо которого скрывал капюшон. В руках он держал предмет, похожий на пистолет. Мужчина стал угрожать продавцу оружием, но работница магазина вовремя сориентировалась и нажала на тревожную кнопку. После этого нападавшему пришлось скрыться.

- Сотрудники частного охранного агентства, которые прибыли на место происшествия, не успели схватить преступника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Однако у полицейских на руках были записи с камер видеонаблюдения. С их помощью они смогли выйти на след преступника. Им оказался 27-летний местный житель, который ранее уже был судим за подобные преступления. Более того, он освободился из мест лишения свободы только в апреле этого года. И теперь ему вновь придется сесть на скамью подсудимых, ведь на него уже заведено уголовное дело по статье "разбой". Сейчас рецидивист находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU