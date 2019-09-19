Директор турфирмы из Иркутска несколько месяцев присваивала себе деньги клиентов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-19T11:10:12+03:00

Всего она украла у посетителей своего агентства около 2 миллионов рублей

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Генеральный директор одной из туристических фирм Иркутска в течение длительного времени обманывала своих клиентов и присваивала их деньги себе, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области. Выяснилось, что в 2018 году женщина заключала договоры с людьми, которые хотели приобрести путевки в ее компании.

- Она сообщала своим клиентам стоимость туров, ждала, пока они полностью оплатят путевки, но не обращалась ни к перевозчикам, ни к другим фирмам, а деньги присваивала себе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Все полученные нечестным путем суммы женщина тратила на личные нужды.

Всего за время своей незаконной деятельности директор турфирмы успела обмануть 38 человек, причем, это были не только жители нашего региона, но и клиенты из Кемеровской и Ленинградской областей. В общей сложности женщина украла у этих людей около 2 миллионов рублей. На нее уже заведено уголовное дело, в кором времени оно будет рассматриваться в Кировском районном суде Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU