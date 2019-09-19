2019-09-19T12:24:22+03:00
Происшествия

Ищут четыре дня: 47-летний мужчина пропал без вести в Иркутске

Он исчез еще 15 сентября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ищут четыре дня: 47-летний мужчина пропал без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Ищут четыре дня: 47-летний мужчина пропал без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже 47-летнего иркутянина Евгения Преловского полицейским сообщила его взволнованная дочь. Она рассказала, что еще 15 сентября он ушел из дома №7 по ул. Депутатской, и не вернулся. Больше на связь с родственниками мужчина не выходил, и где он может находиться, никто не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшего. Его рост 170 сантиметров, плотного телосложения, короткие седые волосы, зеленые глаза. Был одет в черную кожаную куртку, синюю рубашку, черные брюки, черные ботинки, и темную кепку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Евгения Преловского, просьба сообщать в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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