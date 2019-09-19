СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-19T13:34:56+03:00

ХК Байкал-Энергия прибыл в Красноярск для участия в матчах за Кубок России Фото: Анна ПОПОВА

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Хоккейный клуб Байкал-Энергия 19 сентября прибыл в Красноярск, где с 21 сентября начнутся матчи Кубка России по хоккею с мячом, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу клуба. Руководство команды уже оформило всю заявочную документацию для участия в турнире, который, кстати, является старейшим в нашей стране.

- К участию в соревнованиях от нашей команды были допущены 22 хоккеиста, - сообщили в пресс-службе ХК Байкал-Энергия.

Вечером команде предстоит провести первую тренировку на крытой ледовой арене "Енисей", на которой и будут проходить матчи в рамках Кубка. Первую игру Байкал-Энергии предстоит провести уже через 2 дня - 21 сентября. Соперниками иркутян станут хоккеисты из молодежной сборной России - она начнется в 15:00 по местному времени. А на следующий день, 22 сентября, в то же самое время иркутяне сыграют с новосибирским Сибсельмашем.

ИСТОЧНИК KP.RU