Боевой выход на БМП, стрельба из автоматов и полевая кухня: музей "На свалке" организовал милитари-шоу

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-21T06:32:17+03:00

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Кому затеи иркутского музея "На свалке" точно не по душе, так это дачникам с Александровского тракта. Потому как для них, копающих сейчас картошку на своих участках, это обозначает одно - пробки по дороге в садоводство неминуемы. Ведь посетителей на милитари-шоу всегда бывает много. А в ближайшие два дня, 21 и 22 сентября, гарантировано настоящее столпотворение.

- В субботу и в воскресенье (целых 2 дня) на территории Музея будет работать настоящая полевая кухня (начало ее работы с 12 часов утра), сладкий горячий чай и солдатскую кашу смогут попробовать все желающие, - сообщают сотрудники музея. - Кроме этого, все наши гости смогут посетить все музейные площадки, надеть настоящую военную форму, пострелять из настоящего оружия ( конечно, холостыми патронами) и совершить «Боевой выход на БМП».

А оружия всяческого в музее на свалке много. На днях сообщили, что коллекция пополнилась чешским пистолетом-пулеметом десантника. Армию, конечно, этим арсеналом, не вооружишь. Но отдохнуть, пострелять ( мечта мальчишек - маленьких и взрослых) точно получится. Тем более, как справедливо пишут сами организаторы этого милитари-шоу, бабье лето в самом разгаре, а сентябрь выдался очень тёплым.

ИСТОЧНИК KP.RU