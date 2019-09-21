И белого лиса посмотреть и книжки почитать: в новом зоопарке Иркутска откроют библиотеку
Вот бывает же! Глядя на этого белого лиса Вица, который снисходительно взирает сверху вниз на посетителей нового Дома природы ( он откроется 27 сентября на ул. Байкальской 54, и там размещают часть экспозиции бывшей зоогалереи - экзотических животных) и не подумаешь, что где-то неподалеку от его вольера появится читальный зал. Там юннаты будут изучать правильные, старательно отобранные биологами книжки про животных. Главный принцип подбора - "чтоб не врали".
-Итак, скоро в Доме природы появится читальный зал с литературой о природе, - сообщает хозяйка теперь уже двух иркутских зоопарков ( второй расположен на "Фортуне". на ул. К. Маркса, 50, там содержатся крупные виды и уличные животные). - Книги есть где взять, причем качественные издания, а не тот псевдо-энциклопедический бред, который модно сейчас издавать.
В библиотеке Дома природы будет много книг о животных. Фото: Людмила Ивушкина.
.Представить себе такой читальный зал трудно. Но много что сначала трудно представить, а потом это становится реальностью. Специально ради выяснения того,как и чем пополнять библиотеку про животных, Людмила Ивушкина побывала в "Книжном приюте".
- Порылась в старых книгах и, как будто, немного проникла в чью-то чужую жизнь: памятные надписи, интересные экслибрисы, листочки растений между страниц, заметки на полях..., чего там только нет. Хотелось собрать и унести с собой все знакомые с детства экземпляры, хотя дома уже дав, - рассказывает она. - Но живет всё то же самое. Но 1,5 тысячи рублей и пару часов времени мы (я и мужа вызвала) всё-таки там оставили. А ещё, в процессе изучения запасов приюта, дозрела и оформилась давняя идея относительно Дома природы.
Так и было решено, что в Доме природы появится своя библиотека. А почему бы и нет?
Итак, скоро в Доме природы появится читальный зал с литературой о природе. Книги есть где взять, причем качественные издания, а не тот псевдоэнциклопедический бред, который модно сейчас издавать.
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ИСТОЧНИК KP.RU