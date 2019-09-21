Сибиряки стали реже брать потребительские кредиты

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-21T18:32:16+03:00

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Финансисты уже давно предупреждают - стоим на краю.Жители страны понабрали столько кредитов, что им не только сложно их оплачивать, но и трудно покупать что-либо еще, кроме самого необходимого. Уже мало кто даже из весьма обеспеченных людей может запросто пойти в магазин и оставить там большую часть зарплаты. Просто потому, что у всех долги - ипотека, автокредит, потребительский займ и еще по пластиковой карте.

Строго говоря, те, у кого много кредитов, уже потратили свою зарплату на много лет вперед и стали рабами собственных "хотелок". Ничего в этом хорошего нет и ЦБ не раз уже призывал банки быть поосторожнее с кредитами. И вот - свежая статистика от НБКИ. По данным Национального бюро кредитных историй, в августе число потребительских кредитов снизилось на 6,6%. Упало их количество даже в Москве и Санкт-Петербурге. Что касается Сибири, то в августе 2019 в Иркутской области банки выдали на 7, 4% меньше потребительских займов, в Кузбассе - на 7%, в Красноярском крае - на 4% и в Новосибирской области - на 2, 8%.

- Очевидно, что сокращение количества выдаваемых кредитов связано с все более консервативной кредитной политикой банков, а также с действиями регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Иными словами, в последнее время банки стараются кредитовать граждан все более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов.

Лидерами же по отказу от классических кредитов стали жители Свердловской области ( -13, 8%), на 10, 8% упало число новых займов в Тюменской области и Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU