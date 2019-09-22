ВХЛ: ХК «Ермак» обыграл «Молот-Прикамье» в первом домашнем матче сезона

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-22T15:49:28+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» порадовали своих болельщиков и в первом домашнем матче нового сезона Высшей хоккейной лиги уверенно обыграли «Молот-Прикамье» из Перми со счетом 5:2.

Серьезную заявку на победу «оранжевая» дружина сделала уже в первом периоде, отправив в ворота соперника две безответные шайбы. Отличились Артем Вовробьев и Матвей Тымченко. Отыграть одну шайбу гостям удалось во втором отрезке, благодаря точному броску Артема Прохорова. Ну а в начале третьего периода наши Николай Казаковцев и Александр Дельнов еще дважды зажгли красный свет за воротами «Молота-Прикамье». Все, на что хватило пермяков, так это еще раз размочить счет.

Следующий матч «Ермак» также проведет на своем льду. 24 сентября в Ангарск пожалует «Ижсталь» из Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU