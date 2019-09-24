СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-24T09:26:19+03:00

В результате пострадали 10 человек, в том числе и сотрудники полиции

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Сотрудники следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, который врезался на своем автомобиле в несколько патрульных машин полиции. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля прошлого года. Пьяный водитель ехал на своем "Форде" по Иркутному мосту, как вдруг увидел, что несколько полицейских машин преследуют нарушителя. Он решил помочь им, тоже поддал газу и поехал вслед за патрульными автомобилями.

- Однако мужчина не справился с управлением и врезался в стоящие на дороге машины полиции, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Иркутской области. - В результате пострадали 10 человек, в том числе сотрудники МВД и мирные автомобилисты.

Теперь за вождение в нетрезвом виде и причинение тяжкого вреда здоровью нескольким людям, мужчине грозит серьезное наказание. Сейчас его дело уже передано в суд, скоро состоится первое заседание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/733809" frameborder="0"></iframe> В Иркутске пьяный водитель врезался в несколько патрульных автомобилей. Видео: СК РФ по Иркутской области.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU