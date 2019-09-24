Сняли порчу, сглаз и золото: пенсионерки из Ангарска лишились всего после цыганского обряда

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-24T13:37:50+03:00

Мошенниц, которые обманом похитили у двух пожилых женщин деньги и ценности, объявили в розыск

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-Я вижу сглаз и порчу, на вас проклятье!, - с такими словами подошла к пожилой женщине незнакомка в одном из торговых центров Ангарска. -Я вам его сниму бесплатно. Надо только обряд "очищения провести.

Видимо, само слово "бесплатно" обладает магическим действием. Корысти-то нет никакой! Тем более, к ним уже подошла еще одна женщина, и горячо благодарила целительницу за помощь. Значит, и правда действует!

Пенсионерка согласилась на обряд и для ритуала, "на время", передала цыганке свои золотые украшения. Та у нее на глазах аккуратно завернула драгоценности в сверток, провела обряд и передала ей пакет. Открыть его следовало спустя сутки. Нетрудно догадаться, что никаких ценностей она не обнаружила и обратилась в полицию. Она потеряла 23 тысячи рублей.

-Кроме того, пользуясь аналогичной схемой мошенницы выманили 70 тысяч рублей у 84-летней ангарчанки, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - Неизвестная женщина предложила излечить пенсионерку от порчи. К разговору присоединилась еще одна собеседница, которая якобы также принесла денежные средства для снятия порчи. Однако после прочтения «заговора» подозреваемые с денежными средствами скрылись в неизвестном направлении. А потерпевшая обнаружила что, в газете в которую заворачивала денежные средства находятся нарезанные листки бумаги.

Мошенницы, использующие для обмана доверчивых пенсионерок старую как мир схему снятия порчи и сглаза, объявлены в розыск, Вот приметы: им около 30 лет. Одна из них плотного телосложения, волосы темные, одета в темную кофту, темную куртку. Вторая подозреваемая худощавого телосложения, волосы светлые средней длины. Полиция просит всех, кому известно что-либо о мошенницах, вытягивающих у стариков деньги, сообщить о них.

ИСТОЧНИК KP.RU