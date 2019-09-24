2019-09-24T13:55:05+03:00
Происшествия

Сибиряк до смерти избил 16-летнего брата супруги за то, что он перегрел воду для купания детей

Мужчина ответит перед судом
Любовь АРБАТСКАЯ
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Сибиряк до смерти избил 16-летнего брата супруги за то, что он перегрел воду для купания детейСибиряк до смерти избил 16-летнего брата супруги за то, что он перегрел воду для купания детейФото: Олег ЗОЛОТО
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Жуткое убийство в Бурятии. 29-парень до смерти избил 16-летнего брата своей супруги. За месяц до этого подросток переехал к ним жить, поскольку его мать умерла. Он, как мог, помогал сестре и ее семье по дому, ухаживал за маленькими племянниками. Зимним вечером он грел для них воду, чтобы искупать, а их отец вдруг вспылил. Решил, что парнишка перегрел воду. Спор кончился дракой.

- Мужчина с силой бил подростка руками и ногами по телу и голове, - рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия. - Супруга пыталась его остановить, не смогла. После избиения парень прожил всего несколько часов. Сначала прилег в постель, но ночью впал в кому. В больнице он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Расследование уголовного дела по статье "Убийство" уже завершилось. Теперь мужчина ответит перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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