2019-09-25T08:03:54+03:00
Происшествия

В Иркутской области оперативники задержали владельцев нелегального казино

Злоумышленники основали сеть из 4 игорных заведений в Ангарске и Усолье-Сибирском
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области оперативники задержали владельцев нелегального казиноВ Иркутской области оперативники задержали владельцев нелегального казино
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Полицейские из Иркутской области вывели на чистую воду владельцев крупного игорного бизнеса, которые организовали несколько крупных нелегальных казино в Ангарске и Усолье-Сибирском, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по Иркутской области. Чтобы незаконный бизнес процветал, его основатели создали организованную группу, контролировавшую работу всех заведений для азартных игр.

- Следователи и сотрудники Росгвардии провели обыск в 4 нелегальных казино, которые находились в Усолье-Сибирском и Ангарске, а также в домах у основателей игорного бизнеса, - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Иркутской области. - Там они обнаружили 38 игровых автоматов, 15 компьютеров, телефоны, флешки и банковские карты, а также наличные в размере 250 тысяч рублей.

Также оперативники изъяли у владельцев нелегального казино всю документацию, которая подтверждает то, что они действительно занимались преступной деятельностью. На данный момент трое участников группировки находятся под домашним арестом, на них уже завели уголовное дело. Помимо этого следователи опрашивают всех, кто причастен к деятельности игорного заведения: охранников, операторов и даже некоторых посетителей.

В Иркутской области оперативники задержали владельцев нелегального казино. Видео: пресс-служба СК по Иркутской области.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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