2019-09-25T07:10:59+03:00
Общество

Фильм "Дылда" с участием иркутской актрисы выдвинули на премию "Оскар"

Виктория Мирошниченко сыграла в нем одну из главных ролей
Анна ПОПОВА
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Фильм "Дылда" с участием иркутской актрисы выдвинули на премию "Оскар". Фото: кадр из фильмаФильм "Дылда" с участием иркутской актрисы выдвинули на премию "Оскар". Фото: кадр из фильма
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Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова может получить одну из самых престижных наград в области мирового кинематографа, а именно премию американской киноакадемии "Оскар".

- 24 сентября было решено выдвинуть этот фильм на премию "Оскар", - сообщили в пресс-службе российского оскаровского комитета.

Кстати, этот фильм нужно посмотреть не только потому, что это интересная история о фронтовых подругах, которые пытаются начать новую жизнь после окончания Великой Отечественной войны, но и потому, что одну из главных ролей в нем сыграла иркутская актриса, выпускница ГИТИСа Виктория Мирошниченко. Этот фильм на данный момент является ее главной работой в большом кино. Кинокартина "Дылда" уже получила приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, а также награду за невероятную эстетику и уникальность истории от международной федерации кинопрессы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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