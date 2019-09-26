СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-26T19:37:13+03:00

Пожар на Трактовой в Иркутске: видео, как горят склады, появилось в сети. Фото: ДТП 38RUS Иркутск.

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Ночь 27 сентября уже выдалась для жителей микрорайона Ново-Ленино в Иркутске неспокойной. Сначала многие почувствовали неприятный запах гари, затем услышали громкий вой сирен на пожарных машинах. И вот стала известна причина - сильнейший пожар на Трактовой в Иркутске, горят крупные склады. Туда съехались сотрудники МЧС.

- Сотрудники ДПС не пропускают, разворачивают обратно, - пишут очевидцы в соцсетях. - Пламя стоит в пять этажей! Возможно, будут вызывать пожарный поезд.

Уже по этим комментариям можно понять, насколько серьезно ЧП. Что конкретно горит на Трактовой, пока неизвестно. Возможно, склады оптовой компании или крупного магазина. Подробности и причины пожара на Трактовой в Иркутске станут известны позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/734405" frameborder="0"></iframe> Видео пожара на Трактовой в Иркутске.Видео: dtp38rus.

ИСТОЧНИК KP.RU