2019-09-27T03:51:01+03:00
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Ангарске, в котором погибли пассажирка и пешеходы, заключен под стражу

Пока на два месяца
Мария КНЯЗЕВА
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Предполагаемый виновник ДТП в Ангарске, в котором погибли пассажирка и пешеходы, заключен под стражуПредполагаемый виновник ДТП в Ангарске, в котором погибли пассажирка и пешеходы, заключен под стражуФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне Ангарский городской суд решил пока идет следствие заключить предполагаемого виновника ДТП в Ангарске на два месяца. Напомним, авария произошла 24 сентября: 29-летний водитель автомашины «Субару Легаси» не справился с управлением и съехал с проезжей части.

- Далее автомобиль опрокинулся и наехал на двух пешеходов, которые в этот момент были на тротуаре, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - В результате ДТП девушка-пассажир погибла на месте происшествия. Пешеходы с различными травмами были госпитализированы и впоследствии скончались.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновному грозит срок лишения свободы до семи лет. Стоит отметить, что ранее водитель уже нарушал ПДД, платил штрафы. Последние в августе и сентябре этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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