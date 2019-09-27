Улан-удэнец заплатил штраф за преступление, которое совершил в детстве

СЕГОДНЯ 06:39 2019-09-27T06:39:33+03:00

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Накануне в Улан-Удэ суду пришлось разбираться в очень необычном деле, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по республике Бурятия. Ранее к приставам обратились родители юноши, которого в детстве избил его знакомый. В итоге травмированный мальчик получил средний вред здоровью, долго лечился и сильно переживал из-за того, что с ним произошло.

- Тем не менее, нападавший не получил никакого наказания, так как раскаялся, - сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия.

Но родители пострадавшего мальчика решили, что обидчик должен понести наказание во что бы то ни стало. Поэтому они стали ждать, когда драчуну исполнится 18 лет, чтобы его можно было проучить по всей строгости закона. В итоге, через некоторое время после того, как парень отметил совершеннолетие, ему пришла повестка в суд. Родители избитого мальчика потребовали от него компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Суд встал на сторону обвинения, и справедливость восторжествовала спустя несколько лет. Бывший задира уже выплатил пострадавшему компенсацию в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU