Полицейские из Ангарска задержали группу распространителей наркотиков

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-30T07:43:26+03:00

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Полицейские из Ангарска задержали обычных распространителей наркотиков, а затем и раскрыли целую банду, которая занималась производством, хранением и продажей зелья. Первым шагом в раскрытии группировки наркодилеров был арест двух распространителей, который произошел во время проверочной закупки. У 42-летнего мужчины и его 33-летней сожительницы нашли 30 граммов запрещенного вещества. После этого полицейские провели обыск у них дома, где нашли еще около 200 граммов наркотиков.

- Следующим шагом был обыск в доме у матери задержанной женщины, которая живет в Боханском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Там полицейские нашли более 6 килограммов наркотиков разных видов.

Также выяснилось, что лаборатория по изготовлению запрещенных веществ находилась там же - в Боханском районе. Наркотики изготавливал 26-летний ранее судимый местный житель. Таким образом, наркоторговцы имели собственную систему изготовления, распространения и продажи запрещенных препаратов. На данный момент 42-летний наркотороговец заключен под стражу, а его 33-летняя сожительница находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU