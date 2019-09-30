2019-09-30T14:55:17+03:00
Общество

Обряд на увеличение груди: сибиряки развешали бюстгальтеры на деревьях

Соцсети развеселила фотография нижнего белья в лесу
Любовь АРБАТСКАЯ
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Обряд на увеличение груди: сибиряки развешали бюстгальтеры на деревьях. Фото: "Аноним 03".Обряд на увеличение груди: сибиряки развешали бюстгальтеры на деревьях. Фото: "Аноним 03".
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"Лесные гулянки у кого-то удались!" - так сибиряки подписали в соцсетях необычное фото. Что на снимке? Ни за что не догадаетесь. Женское белье, развешанное на деревьях! Точнее, на веревке, протянутой между стволами прямо над тропинкой. На ветру развеваются белые, розовые, черные, телесные бюстгальтеры на любой вкус и размер.

Вот такой вот креатив придумали жители Селенгинска, что в Бурятии. Только зачем это нужно - непонятно. В интернете выдвигают самые веселые версии.

- Обряд, наверное, делали - на увеличение груди! - с юмором обсуждают фото пользователи соцсетей.

- Больше на забавы маньяка похоже, - ужасаются некоторые. - Или шабаш ведьм.

- Праздничная гирлянда! - наконец, осенило некоторых.

В одном сошлись все: вопросов к этой забавной картине гораздо больше, чем ответов. Зато - простор для фантазии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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