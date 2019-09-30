Это что за зайцесвин: снимок патагонской мары удивил сибиряков

СЕГОДНЯ 14:54 2019-09-30T14:54:11+03:00

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Природа шутит так, что нам и не снилось. Это не зайцесвин и не свинозаяц. Животина никакая не помесь кролика и поросенка, как можно подумать. Это довольно крупный грызун, житель пампасов Аргентины. Патагонская мара - так зовут это вид - обитает сейчас в иркутском Доме природы.

- Патагонский заяц. Именно так называется наш новый постоялец - мара, - поясняет хозяйка Дома природы Людмила Ивушкина. -В природе эти звери действительно обитают в Патагонии и на территории Аргентины, но в родстве состоят больше с морскими свинками, чем с зайцами, так что "патагонский заяц" не совсем таковым является, а только немного похож внешне.

Итак, ближайшие 2 недели мы, и все посетители Дома природы, сможем вблизи наблюдать за этим странным животным. Кстати, он живет за стеклом, так что "зловонные газы, извергаемые из желудка в момент опасности", по утверждению энциклопедий, нам не страшны. Приходите, успевайте рассмотреть это чудо.

СПРАВКА "КП"

Кто такая патагонская мара

Мара – дальний родственник морской свинки. Это четвертый по величине грызун ( после дикобраза). Его вес может достигать 18 кг, а длина - 75 см. Выглядит он оригинально ( можете рассмотреть фотографию). У мары крупная голова с маленькими ушами и небольшое тело. В ширину мары вырастают до 45 см, что делает их похожими скорее на жвачных, чем на грызунов. Мех у мары коричневого или серого цвета, светлое брюшко и горло, ржаво-коричневые бока. Хвост короткий, загнутый кверху. А большие черные глаза украшены густыми ресницами, задача которых - защитить от сильного ветра и яркого солнца.

Мару называют патагонским зайцем, так как она в самом деле на зайца похожа. Ее задние ноги короче передних и передвигается она скачками со скоростью до 30 км\час. Скачут мары зигзагами, отталкиваясь всеми лапами сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU