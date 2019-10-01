Книги в жизни: знаменитые снимки фотографа Жан-Марка Годэ выставят в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:22 2019-10-01T04:22:23+03:00

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«Книги в жизни» - так называется серия работ знаменитого французского фотографа Жан-Марка Годэ. Снимки привезут в Иркутск накануне праздника чтения «День Ч».

- Сам автор также приедет на праздник, который пройдет 12-13 октября в ТВЦ «Галерея Revолюция», проведет встречи, мастер-класс, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Там же 11 числа откроется его выставка. Посмотреть работы можно будет до 20 октября.

Организаторы отмечают, что несколько кадров для пополнения серии Жан-Марк Годэ сделает в столице Приангарья. Правда, вместо настоящих книг фотохудожник создаст их муляжи. Зато иркутян и виды города после смогут увидеть по всему миру. Ведь выставки француза проводят не только на его родине, но и в Швейцарии, Бразилии, Канаде, Италии, Румынии, Ирландии, Испании, Португалии, Финляндии, Литве, Гвинее и других странах.

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ИСТОЧНИК KP.RU