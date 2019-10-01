СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-01T11:05:52+03:00

Китаец убил и расчленил земляка, который задолжал ему деньги в Бурятии. Фото: СУ СКР по Бурятии.

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Кровавая расправа произошла в Бурятии. Ночью в машине, стоящей в гаражах в Улан-Удэ, нашли... расчлененный труп! Оказалось, убитый - это 29-летний китаец. Вскоре задержали и подозреваемого, тоже жителя Поднебесной, которому 34 года.

- Накануне вечером к подозреваемому, который работал в иностранной компании и жил в Улан-Удэ, пришел бизнесмен-соотечественник, - рассказывают в СУ СКР по Иркутской области. - Днем ранее предприниматель занял у знакомого большую сумму и хотел все вернуть. Но беседа почему-то не заладилась. Мужчины повздорили из-за денег, и хозяин квартиры разъярился.

И тут началось страшное. Мужчина схватил металлический разводной ключ и как ударил должника по голове! А потом вонзил ему в горло нож. Тело хладнокровно расчленил, ночью вытащил из квартиры, чтобы никто не видел, и положил в авто убитого.

План у преступника был такой: незаметно увезти тело в лес и закопать. Но пока он бегал в квартиру за лопатой, к машине подошел владелец соседнего гаража. Машина мешала проехать, поэтому мужчина позвонил в полицию. Росгвардейцы осмотрели салон авто и ужаснулись.

- Там убитый! - перешептывались они. - Преступник где-то рядом.

Огляделись, а убийца идет к машине. На его одежде - кровь. Тут его и задержали, а в квартире нашли орудия преступления. Теперь расследуется уголовное дело по статье "убийство", мужчину могут взять под стражу в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU