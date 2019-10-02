2019-10-02T03:28:26+03:00
Общество

Астрономический диктант напишут в Иркутске

Проверить свои знания можно будет на двух площадках
Мария КНЯЗЕВА
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Астрономический диктант напишут в ИркутскеАстрономический диктант напишут в ИркутскеФото: Тимур ХАНОВ
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В Иркутске для всех желающих проверить свои знания в области астрономии и космонавтики проведут астрономический диктант 4 октября. «Контрольная» оформлена в виде теста с вариантами ответов.

- Всего в диктанте — 35 вопросов, - рассказали в пресс-службе Иркутского планетария. - Написать его можно будет как у нас в планетарии, так и Областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина на ул. Чехова. Нужно заранее зарегистрироваться, позвонив нам, взять с собой нужно только ручку.

Начало астрономического диктанта в 19.00. Результаты проверки знаний станут известны 10 числа. Для победителей приготовлены призы.

- Вопросы блока «История космонавтики» в этом году посвящены первой высадке человека на Луну – напомним, 20 июля 2019 года отмечалось пятидесятилетие со дня этого события, - подсказывают организаторы на что делать упор при подготовке к тесту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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