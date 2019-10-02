СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-02T06:27:07+03:00

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Одна из самых популярных певиц России на сегодняшний день Ольга Бузова даст концерт в Иркутске. Услышать ее хит «Мало половин» иркутяне смогут 23 ноября в ночном клубе «Дикая лошадь». Ну а 24 ноября Ольга Бузова порадует своим концертом поклонников из Ангарска. Там она выступит в ДК «Современник». Еще через сутки певица отправится в Улан-Удэ. Расписание своего гастрольного тура, артистка сообщила на своей страничке в соцсети.

- Для меня нет маленьких городов или очень дальних перелетов с большими временными разницами, - пишет Ольга. - Для меня есть только мои люди, ради которых я выхожу на сцену. Я считаю за честь выступить в том городе, откуда человек не может приехать в Москву на мой концерт.

Напомним, Ольга Бузова прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2», где она была не только участницей, но и ведущей. Муззыкальную карьеру она начала в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU