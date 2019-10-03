Братья-близнецы из Иркутска завоевали медали на международном турнире по тхэквандо «Russia Open»

СЕГОДНЯ 03:23 2019-10-03T03:34:11+03:00

Роман и Олег Кузнецовы выступали в одной весовой категории

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Братья-близнецы Роман и Олег Кузнецовы продолжают удачно выступать на престижных турнирах. Накануне в Москве они завоевали бронзовую и золотую медали на международном рейтинговом турнире по тхэквондо G1-класса «Russia Open». Боролись за призовые места спортсмены из Китая, Узбекистана, Казахстана, Украины, Ирана и других стран.

- Роман и Олег выступали в одной весовой категории — свыше 87 килограммов, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Золотую медаль завоевал Роман, Олег стал бронзовым призером. Серебро у Руслана Жапарова из Казахстана. Еще одна бронзовая медаль досталась также спортсмену из Казахстана Смайыл Дуйсебай.

Близнецы тренируются в Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Алексея и Татьяны Палкиных.

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ИСТОЧНИК KP.RU