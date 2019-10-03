Суд дал год условно пенсионеру из Улан-Удэ за кражу киоска
Осужденный смог демонтироватьи разобрать на части киоск, стоящий у дома в одиночку.Как установили следователи, мужчина действовал из корыстных побуждений. С разобранным павильоном мужчина успел скрыться, но явился с повинной.
- Мужчина был признан виновным в совершении преступления, по статье кража, - сообщает пресс- служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ - ему назначили наказание в виде лишения свободы условно на один год с испытательным сроком, в такой же период.
Потерпевшая просила взыскать с обвиняемого 80 тысяч рублей, так как 20 тысяч он уже выплатил. Частичное возмещение ущерба стало одним из смягчающих приговор обстоятельств. Кроме этого судья учел, что у несостоявшегося грабителя наиждивении находиться несовершеннолетняя внучка.Отсутствие судимостей иплохое здоровье подсудимого также повлияли на смягчение приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU