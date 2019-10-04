Перестрелка в Черемхово: две компании выясняли отношения возле шиномонтажки

СЕГОДНЯ 06:40 2019-10-04T07:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Об огнестрельных ранениях, с которыми за помощью обратились двое молодых людей, в полицию Черемхова сообщили врачи городской больницы, которые оказывали им срочную помощь. Ранения были не очень серьезными, пострадавшим помогли и отпустили домой, сообщает ИА "Байкал24".

-Во время проведенной проверки полицейские установили, что травмы местные жители получили возле одной из шиномонтажных мастерских, - приводят результаты предварительного расследования обстоятельств перестрелки в Черемхово в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - эти молодые люди находились в разных компаниях, между которыми и произошел конфликт.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей в Черемхове драки, во время которой двое молодых людей достали оружие и выстрелили друг в друга. Уже известны имена каждого участника этой разборки.

ИСТОЧНИК KP.RU