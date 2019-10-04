2019-10-04T07:10:01+03:00
Происшествия

Перестрелка в Черемхово: две компании выясняли отношения возле шиномонтажки

Двое парней попали в больницу, полиция выясняет подробности драки в Черемхово, закончившегося перестрелкой
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Перестрелка в Черемхово: две компании выясняли отношения возле шиномонтажки.Перестрелка в Черемхово: две компании выясняли отношения возле шиномонтажки.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Об огнестрельных ранениях, с которыми за помощью обратились двое молодых людей, в полицию Черемхова сообщили врачи городской больницы, которые оказывали им срочную помощь. Ранения были не очень серьезными, пострадавшим помогли и отпустили домой, сообщает ИА "Байкал24".

-Во время проведенной проверки полицейские установили, что травмы местные жители получили возле одной из шиномонтажных мастерских, - приводят результаты предварительного расследования обстоятельств перестрелки в Черемхово в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - эти молодые люди находились в разных компаниях, между которыми и произошел конфликт.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей в Черемхове драки, во время которой двое молодых людей достали оружие и выстрелили друг в друга. Уже известны имена каждого участника этой разборки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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