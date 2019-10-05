2019-10-05T08:01:49+03:00
Происшествия

Автомобилист врезался в поезд на железнодорожном переезде в Иркутске

Оказалось, что водитель уснул за рулем
Анна ПОПОВА
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Автомобилист врезался в поезд на железнодорожном переезде в Иркутске. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"Автомобилист врезался в поезд на железнодорожном переезде в Иркутске. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"
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Ранним субботним утром в на железнодорожном переезде на улице Трактовая произошло ДТП, в котором чудом никто не пострадал. Все началось с того, что на дороге возникла небольшая пробка, поскольку по переезду ехал товарный поезд. Все ждали, когда же состав проедет мимо и им можно будет продолжить свой путь. Однако внезапно на дороге появился автомобиль Hundai, водитель которого, казалось, совсем не собирался тормозить.

Он обогнал все машины у переезда, по пути врезавшись в зад стоящему автомобилю марки Kia, и въехал прямо под колеса поезда. Из-за того, что состав продолжал движение, машину протащило за ним на несколько метров, из-за чего автомобиль вынесло на встречную полосу, а его кузов настолько сильно деформировался, что стал похож на груду железа.

- Водитель сообщил, что уснул за рулем и поэтому не мог контролировать свои действия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

36-летнего шофера доставили в отделение полиции, где он прошел медицинское освидетельствование. Оно показало, что в момент ДТП он был трезв и не употреблял никаких запрещенных веществ. На данный момент оперативники продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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