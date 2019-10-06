Жители Сибири по уши в долгах: кредиты размером в пол-зарплаты имеют от 10 до 20%

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-06T13:38:56+03:00

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Чем отдавать будем? Этот вопрос тех, кто берет кредит, конечно, волнует. Но каждый рассуждает так - или ерунда ( это если кредит оформлен на новый смартфон) или прорвемся ( если кредит серьезнее, ипотека, например). Жить хочется хорошо здесь и сейчас. А деньги не откладывать, а тратить. Итогом, правда, очень часто это оказывается долговая кабала. Когда с каждой зарплаты на платеж в банк уходит больше 50%. В топ 20 регионов России с самыми высокими размерами кредитов относительно дохода входит половина сибирских регионов.

Где люди едва сводят концы с концами и живут на хлебе и воде, нахватав кредитов? Вот список -Иркутск, Новосибирск, Барнаул, Томск, Красноярск. Такими данными поделилось Национальное бюро кредитных историй ( НБКИ). Больше всего тх, кто живет не по средствам и уже давно находится в долговой яме в Красноярске - здесь у 16,6% заемщиков на выплаты уходит больше половины получки. Чуть меньше таковых в Томске ( 15, 3%). На Алтае - 14, 2%, в Новосибирске - 14, 3%. А вот в Приангарье, кстати, по сравнению с соседями, не так уж и много - 13, 6%.

С 1 октября все эти люди "под колпаком". В том смысле, что кредиты им больше не дадут, как ни старайся. Запрещено. Банки обязали отчитываться о долговой нагрузке каждого. И если у кого сумма обязательств подходит к 40% - все.Не будет займов.

- Неуклонно снижается и доля самых закредитованных заемщиков, у которых на обслуживание кредитных обязательств уходит более 50% ежемесячных доходов. - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. –Как правило, это представители самых бедных слоев населения. И именно им станет все сложнее получить кредит после 1 октября.

Наверное, в Сибири о том, что все эти люди - непременно самые бедные, говорить не приходится. Вряд ли. Хотя становятся таковыми, даже имея приличную, по иркутским меркам зарплату в 40-50 тысяч. Предположим, люди с такой зарплатой, допустим, офисные служащие, должны именно 50% от дохода. Что тогда? Тогда на расходы остается 20-25 тысяч рублей. А это уже, особенно если есть семья и ребенок, и необходимо хоть как-то соответствовать средним стандартам своего круга - бизнес-ланчи в кафе, поездки в офис на авто - жизнь за пределом уровня бедности. Тут и в магазин-то лишний раз не сходишь...

Не так уж и удивительно. что в списке регионов, где больших долгов по кредитам меньше, кроме маленького Пскова, богатые Москва и Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU