2019-10-06T19:17:12+03:00
Здоровье

В Иркутске пациент с ножом напал на врача "Скорой", который оказывал ему помощь

Доктора доставили в травмпункт, а с тем, кого он лечил, разбирается полиция
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Иркутске пациент с ножом напал на врача "Скорой", который оказывал ему помощь.В Иркутске пациент с ножом напал на врача "Скорой", который оказывал ему помощь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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-Нападение на врача "Скорой"! Ножевое ранение!

По такому поводу ночью в субботу, 6 октября, дежурная бригада "Скорой" вызвала полицию. Молодой мужчина, которому, по просьбе прохожего, оказали помощь медики, неожиданно ударил врача ножом.

-Нападавший, для которого и вызвали медицинскую бригаду, нанес ножевое ранение врачу в область грудной клетки справа, - сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области на официальной странице ведомства в социальных сетях.

На место происшествия тут же вызвали полицию. Разбираться с нападавшим на доктора будут те, кому и положено это делать. Полицейские зафиксировали показания пострадавшего врача и фельдшера бригады Скорой, ведутся всесторонние проверки.Вполне очевидно, что мужчина уже задержан и скоро будет отвечать за свои поступки в суде.

Врача на той же "Скорой" срочно доставили в травмпункт №2 при городской больнице №1. Коллеги осмотрели рану, провели хирургическую обработку, наложили швы. К сожалению, профессия врача, особенно врача "Скорой помощи", становится очень опасной. И уже давно обсуждаются методы защиты докторов от неадекватных пациентов. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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