"Мы не знаем, где снять бабу": объявление на баре развеселило соцсети в Иркутске

СЕГОДНЯ 07:29 2019-10-08T07:30:22+03:00

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Каких только забавных объявлений не встретишь на улице. Фотография одного из таких, появившаяся в соцсетях, повеселила жителей Иркутска. Вот что там написано: "Уважаемые гости!!! В баре НЕТ: наркотиков, пирожков и зарядки для Nokia! Мы не знаем, где снять бабу, и за сколько тоже не знаем! У нас нет номера вон той телки и подойти спросить мы не можем. Спасибо за понимание".

Вот такое вот предупреждение разместили для всех гостей заведения. Видимо, порядком надоело персоналу бара отвечать на одни и те же вопросы посетителей. В комментариях к фото сразу появилось шутливое замечание от иркутян: "Ну и зачем тогда к вам ходить?". Многие решили, что такие объявления значат, что там плохой сервис.

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Снимок необычного объявления появился в иркутских соцсетях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU