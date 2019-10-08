2019-10-08T15:33:42+03:00
Происшествия

Почти полмиллиона рублей на троих перевели мошенникам сибиряки

Каждый из них поверил в то, что с их карт кто-то пытается снять деньги и их надо остановить, передав личные данные
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Почти полмиллиона рублей на троих перевели мошенникам сибиряки.Почти полмиллиона рублей на троих перевели мошенникам сибиряки.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сибиряки по-прежнему верят в реальность историй лже-банкиров. Как это у ни получается, уму непостижимо. Но, тем не менее, только за последние дни трое братчан лишились таким образом более 400 тысяч рублей. Солидные суммы!

-Так, 35-летняя сибирячка после общения с «сотрудником банка» потеряла 150 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Вечером пятницы ей позвонили на мобильный телефон и сообщили о «выявленной системой» попытке снятия денежных средств. Заботливый «представитель» финансовой организации предложил с целью безопасности установить на телефон приложение «TeamViewer» и сообщить ему код доступа.

Конечно, программа удаленного доступа сработала. Только не в пользу сибирячки. После этого ее счет опустел на 150 тысяч рублей. Еще больше, 250 тысяч рублей, презентовал мошенникам 54-летний житель Братска.

История - практически под копирку. Звонок с московского номера. Очередной "представитель" службы безопасности банка предупреждает о попытках снять деньги со счета. Чтобы «отследить», кто совершает эту операцию, мужчине предложили в ближайшем банковском терминале на АЗС внести деньги на электронный кошелек, который якобы привязан к его банковскому счёту. Мужчина считал, что на связи с ним финансист, поэтому без особых колебаний перевел 250 тысяч рублей. Как выяснилось позже, мошеннику.

Еще один пострадавший, житель Вихоревки, в этой ситуации выглядит просто счастливчиком. Он получил на телефон сообщение о списании средств со счета с указанием телефона. По этому номеру снятие "блокировки" ему обошлось в сумму средств, находящихся на карте. Разумеется, после того, как он сообщил коды доступа. На карте было 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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