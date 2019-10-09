2019-10-09T05:10:23+03:00
Общество

Иркутян приглашают посмотреть на метеорный поток Дракониды

Однако, наблюдения 9 октября отменят если будет идти дождь
Мария КНЯЗЕВА
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Люди всегда любили наблюдать за звездамиЛюди всегда любили наблюдать за звездамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 9 октября, в 5 км от Иркутска, в парке рядом с Домом культуры посёлка Мамоны сотрудники иркутского планетария приглашают всех посмотреть на метеорный поток Дракониды. Узнать сколько метеоров смогут увидеть сибиряки сказать сложно, ведь Дракониды отличаются нестабильной интенсивностью: обычно за час можно насчитать до десятка "падающих звезд". Но иногда они демонстрируют настоящий "звёздный ливень".

- В 1933 году наблюдать можно было несколько тысяч метеоров в час, а в 2011 году интенсивность потока составила 300 метеоров в час, - отмечают в пресс-службе Иркутского планетария. - К сожалению, если снова пойдет дождь, наблюдения придется отменить.

Время «слежки» за метеорным потоком с 20.00 до 22.00. Организаторы просят взять с собой, по возможности, стульчики и термос с горячим чаем. Одеваться нужно тепло. Участие бесплатное.

Справка «КП»

«Родительской кометой» метеорного потока Дракониды является комета 21Р/ Джакобини-Циннера. Ее открыл 20 декабря 1900 года французский астрономом Мишель Джакобини. После ее снова обнаружил Эрнст Циннер из Германии в октябре 1913 года. Период её обращения составляет 6,6 года. Пыль из ядра этой кометы, выбрасываемая при сближении с Солнцем, пополняет облако пылинок, через которое Земля проходит в начале октября. Именно эта «пыль» и является метеорным потоком, в народе именуемым «падающими звездами».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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