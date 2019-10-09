В Иркутской области женщина заплатила 3 миллиона, чтобы улететь за границу

СЕГОДНЯ 06:30 2019-10-09T06:33:42+03:00

Такой огромный долг накопился из-за того, что она долгое время не платила налоги

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Накануне жительница севера Иркутской области решила слетать за границу. Однако буквально за несколько дней до отъезда оказалось, что вояж под угрозой срыва. Все дело в том, что судебные приставы ограничили ей право выезда за границу из-за того, что она долгое время не платила налоги, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по иркутской области.

- Женщина, которая является владелицей бизнеса по заготовке древесины, не выплатила налоги на общую сумму 3,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Ранее предпринимательнице уже высылали предупреждения о необходимости расплатиться с долгами, однако она не обращала на них особого внимания. Но, как только оказалось, что эта ситуация может сорвать ей долгожданную поездку за границу, она сразу же одумалась и нашла нужную сумму, чтобы решить все проблемы с налогами. Сразу после этого ей разрешили покинуть Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU