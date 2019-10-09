В Иркутской области сотрудник ГИБДД выписал поддельный штраф гражданке Монако

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-09T07:17:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в Иркутской области вынесли приговор сотруднику ГИБДД, который обманул иностранку на 3 тысячи рублей, - сообщает ИА Irkutskmedia со ссылкой на пресс-службу Баяндаевского районного суда. В апреле этого года он остановил на дороге автомобиль, за рулем которого совершенно неожиданно оказалась гражданка Монако. Как она оказалась в Баяндаевском районе, осталось за кадром. Главным для дорожного инспектора оказалось то, что она не понимает по-русски - а значит ее можно легко обмануть и выманить у нее побольше денег.

- Сотрудник ГИБДД сообщил иностранке, что фары на ее автомобиле отрегулированы неправильно, - сообщили в пресс-службе Баяндаевского районного суда. - Он объявил, что это серьезное нарушение, за которое нужно заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

Но обман иностранной гражданки не мог пройти незамеченным. Факт мошенничества вскрылся, и дорожный инспектор оказался на скамье подсудимых. К слову, своей вины он по-прежнему не признал. В итоге, за то, что он назначил иностранке фальшивый штраф, ему тоже придется заплатить штраф, но только уже настоящий - в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU