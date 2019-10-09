В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, который съел индюков соседки

СЕГОДНЯ 07:48 2019-10-09T07:48:17+03:00

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На днях сотрудники Росгвардии Бурятии задержали необычного вора, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Оперативников вызвала жительница поселка Онхой, которая сообщила, что с ее приусадебного участка кто-то украл двух индюков.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий росгвардейцы и полицейские смогли быстро задержать похитителя, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике Бурятия. - Им оказался 50-летний безработный местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Оказалось, что мужчина просто захотел есть, но у него не было денег, чтобы купить продукты. Но вдруг он обратил внимание, что на огороде у соседки кормятся два индюка. Голод взял верх над законопослушностью, поэтому мужчина перелез через забор, схватил птиц и побежал прочь. К моменту задержания он успел съесть обеих индюков. На похитителя уже завели уголовное дело по статье "кража". Также ему придется выплатить компенсацию хозяйке птиц в размере 4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU