ХК Байкал-Энергия начнет выступление на Кубке мира с матча с Водником

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-09T08:16:52+03:00

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Сегодня хоккейный клуб Байкал-Энергия начнет свое выступление на Кубке мира, который будет проходить с 9 по 13 октября на "Йоранссон арене" в шведском городе Сандвикен, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу клуба. В нем примут участие 20 команд из России, Швеции и Финляндии.

- В одной группе с Байкал-Энергией будут выступать шведские команды Вилла и Ветланда, а также архангельский Водник, - сообщает пресс-служба клуба.

В первом матче на турнире нашей команде придется сразиться со своими соотечественниками - хоккейным клубом Водник из Архангельска. Матч состоится в ночь с 9 на 10 октября и начнется в 4:30 утра по иркутскому времени. Следующую игру подопечные Андрея Рушкина проведут 10 октября - их соперником станет шведская Вилла. Она начнется в 23:00. А 11 октября в 19:00 им предстоит встретиться со шведской Ветландой.

ИСТОЧНИК KP.RU