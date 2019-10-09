2019-10-09T08:55:23+03:00
Общество

За 2 дня в Иркутской области выявили более 70 нелегальных мигрантов

Всего за этот период полицейские зафиксировали около 250 нарушений миграционного законодательства
Анна ПОПОВА
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За 2 дня в Иркутской области выявили более 70 нелегальных мигрантовЗа 2 дня в Иркутской области выявили более 70 нелегальных мигрантовФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Накануне полицейские из Иркутской области провели третий этап операции "Нелегал-2019", - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. Он продлился с 30 сентября по 1 октября. За два дня оперативники зафиксировали более 250 нарушений миграционного законодательства.

- В это время также было совершено 12 преступлений, связанных с оформлением поддельных регистраций для иностранных граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Большей части нелегальных мигрантов назначили административные штрафы - их общая сумма составила более 500 тысяч рублей. А еще 73 иностранных гражданина вынуждены были покинуть нашу страну по решению суда.

Всего за этот год полицейские выявили более 10 тысяч нарушений миграционного законодательства. Также 1 тысяча иностранных граждан была выдворена за пределы страны, еще 65 человек были депортированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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