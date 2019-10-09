Три новых светофора установят в Иркутске до конца года
Совсем скоро в Иркутске появятся три новых светофора. Они помогут пешеходам переходить дорогу с уверенностью, что их точно пропустят проезжающие по дороге автомобили. До конца года новые светофоры появятся на перекрестке улиц Российская и Степана Разина и Российской, в районе гимназии №2 в микрорайоне Университетский и на остановке "Музей истории", которая находится на улице Маяковского.
- Установка светофоров на этих участках необходима для повышения безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - По требованию ГИБДД мы регулярно устраняем очаги аварийности с помощью разметки, дублирующих дорожных знаков и барьерных пешеходных ограждений.
Также до конца этого года специалисты из комитета по городскому обустройству дополнят светофор на остановке "Гормолзавод" на улице Байкальская дополнительной пешеходной секцией.
ИСТОЧНИК KP.RU