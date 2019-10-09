СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-09T09:22:03+03:00

Три новых светофора установят в Иркутске до конца года Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Они появятся в микрорайоне Университетский и на улицах Российская и Маяковского

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Совсем скоро в Иркутске появятся три новых светофора. Они помогут пешеходам переходить дорогу с уверенностью, что их точно пропустят проезжающие по дороге автомобили. До конца года новые светофоры появятся на перекрестке улиц Российская и Степана Разина и Российской, в районе гимназии №2 в микрорайоне Университетский и на остановке "Музей истории", которая находится на улице Маяковского.

- Установка светофоров на этих участках необходима для повышения безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - По требованию ГИБДД мы регулярно устраняем очаги аварийности с помощью разметки, дублирующих дорожных знаков и барьерных пешеходных ограждений.

Также до конца этого года специалисты из комитета по городскому обустройству дополнят светофор на остановке "Гормолзавод" на улице Байкальская дополнительной пешеходной секцией.

ИСТОЧНИК KP.RU