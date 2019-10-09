СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-09T10:43:58+03:00

Житель Улан-Удэ будет ежемесячно выплачивать помощь дочери человека, которого он сбил в ДТП Фото: Андрей КОПАЛОВ

По решению суда в качестве моральной компенсации с улан-удэнца взыскано 250 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Под Красноярском житель Улан-Удэ поздно ночью сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу насмерть. Из-за полученных травм пешеход скончался на месте. После трагедии супруга погибшего, обратилась в суд, ей необходима была поддержка в воспитании оставшейся сиротой дочери.

- Суд принял решение взыскать с улан-удэнца в качестве моральной компенсации 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Бурятии. - А по случаю гибели кормильца обязал ежемесячно выплачивать 9 тысяч рублей дочери погибшего до достижения ею совершеннолетнего возраста. А если она поступит в вуз - до 23 лет.

После чего приставы Улан-Удэ возбудили уголовное дело, в рамках которого должник был вынужден выплатить денежные средства, и ограничили его в правах на управление автомобилем. Компенсация в размере 250 тысяч рублей уже перечислена на счет супруги погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU