2019-10-09T10:43:58+03:00
Общество

Житель Улан-Удэ будет ежемесячно выплачивать помощь дочери человека, которого он сбил в ДТП

По решению суда в качестве моральной компенсации с улан-удэнца взыскано 250 тысяч рублей
Мария САРАБАШ
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Житель Улан-Удэ будет ежемесячно выплачивать помощь дочери человека, которого он сбил в ДТПЖитель Улан-Удэ будет ежемесячно выплачивать помощь дочери человека, которого он сбил в ДТПФото: Андрей КОПАЛОВ
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Под Красноярском житель Улан-Удэ поздно ночью сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу насмерть. Из-за полученных травм пешеход скончался на месте. После трагедии супруга погибшего, обратилась в суд, ей необходима была поддержка в воспитании оставшейся сиротой дочери.

- Суд принял решение взыскать с улан-удэнца в качестве моральной компенсации 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Республике Бурятии. - А по случаю гибели кормильца обязал ежемесячно выплачивать 9 тысяч рублей дочери погибшего до достижения ею совершеннолетнего возраста. А если она поступит в вуз - до 23 лет.

После чего приставы Улан-Удэ возбудили уголовное дело, в рамках которого должник был вынужден выплатить денежные средства, и ограничили его в правах на управление автомобилем. Компенсация в размере 250 тысяч рублей уже перечислена на счет супруги погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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