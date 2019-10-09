2019-10-09T11:20:27+03:00
Происшествия

Мошенники украли более 1,5 миллионов рублей у жителей Иркутской области за сутки

Они успели обмануть 8 человек, большинство из них пенсионеры
Анна ПОПОВА
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Мошенники украли более 1,5 миллионов рублей у жителей Иркутской области за суткиМошенники украли более 1,5 миллионов рублей у жителей Иркутской области за суткиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В течение суток 8 октября к полицейским обратились 8 жителей Иркутской области, которые рассказали, что стали жертвами мошенников. Большую часть из них составляли пенсионеры, которые чаще всех попадают в лапы аферистов из-за своей наивности. Больше всех досталось 72-летней братчанке, у которой злоумышленники украли 1,3 миллиона рублей.

- Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - он рассказал, что ей положена компенсация за покупку некачественных медицинских препаратов. Однако, чтобы ее получить, женщине пришлось оплатить услуги "банка", "курьера" и "юриста", которые в итоге и обошлись ей в 1,3 миллиона рублей. Конечно, никакой компенсации пенсионерка в итоге не получила.

У 7 других жителей региона, которых в за сутки успели обмануть аферисты, злоумышленникам удалось украсть не так много денег. Их в основном обманывали лжебанкиры, которые просили назвать банковские данные, сотрудники несуществующих интернет-магазинов и другие мошенники, которые представлялись родственниками потерпевших и просили занять денег. В общей сложности за сутки аферисты украли у жителей Иркутской области около 1,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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