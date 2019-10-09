2019-10-09T11:29:01+03:00
Общество

На ремонт амбулатории и мебель для школы села Большая Елань требуется финансирование

Депутаты Заксобрания Иркутской области намерены добиваться выделения средств из бюджета
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Депутаты Заксобрания региона во время рабочей поездки в Усольский район посетили амбулаторию и школу в селе Большая Елань. Этим объектам требуется финансовая помощь на ремонт и покупку мебели, выделение средств из областной казны на эти цели будут добиваться парламентарии.

Так, в сельской амбулатории необходимо провести ремонт. Требуется сделать автономное водоснабжение и теплый санузел в помещении. Стоимость работ оценивается в 248 тысяч рублей, проектная документация уже готова. Из положительного – амбулатория укомплектована кадрами, здесь работает фельдшер и стоматолог. Жилье им предоставили.

- Пациенты и врачи, безусловно, должны находиться в комфортных условиях, - сказал Сергей Сокол. - Сделаем все возможное, чтобы увеличить расходы на развитие здравоохранения.

Также парламентарии посетили Большееланскую среднюю школу, где по федеральному проекту «Современная школа» с сентября работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего в селах Приангарья начали работу 6 таких центров. В Большой Елани для этого выделили и оборудовали отдельно стоящее здание. Центр получил современные ноутбуки, 3Д принтер, инструменты и другую технику, в ближайшее время появится квадрокоптер. Здесь уже проводятся занятия по технологии, информатике и ОБЖ, а также по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности. Однако школе нужны средства для покупки мебели для центра. Остро стоит вопрос и с кадровым обеспечением – требуются преподаватели на полный день.

- Качественное образование жизненно необходимо для детей, для их успешного будущего. Надо помочь решить вопрос приобретения мебели, школьных пособий для центра, - подчеркнул Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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