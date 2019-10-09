2019-10-09T12:54:11+03:00
Общество

Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска

Они находятся на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса
Анна ПОПОВА
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Для тех, кто смотрит в телефон: светофор со светодиодной полосой появился в центре ИркутскаДля тех, кто смотрит в телефон: светофор со светодиодной полосой появился в центре ИркутскаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске появились первые светофоры, которые смогут предостеречь тех, кто увлечен своими смартфонами, от перехода улицы на красный свет. Их особенность заключается в том, что все они дополнены специальной светодиодной полосой, которая находится на границе тротуара и проезжей части. Она будет дублировать зеленый и красный сигналы пешеходного светофора.

- Новые дополнения к светофорам установили на перекрестке улиц Урицкого и Карла Маркса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На нем находится 3 регулируемых пешеходных перехода, и все они будут снабжены такими светодиодными полосами.

Эти конструкции будут работать круглый год - они выдержат и лютые сибирские морозы, и сильную жару. Также они оснащены защитой от вандалов. В скором времени такие светодиодные полосы появятся рядом со светофорами, которые находятся возле школ и в очагах аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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