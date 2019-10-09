Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска
В Иркутске появились первые светофоры, которые смогут предостеречь тех, кто увлечен своими смартфонами, от перехода улицы на красный свет. Их особенность заключается в том, что все они дополнены специальной светодиодной полосой, которая находится на границе тротуара и проезжей части. Она будет дублировать зеленый и красный сигналы пешеходного светофора.
- Новые дополнения к светофорам установили на перекрестке улиц Урицкого и Карла Маркса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На нем находится 3 регулируемых пешеходных перехода, и все они будут снабжены такими светодиодными полосами.
Эти конструкции будут работать круглый год - они выдержат и лютые сибирские морозы, и сильную жару. Также они оснащены защитой от вандалов. В скором времени такие светодиодные полосы появятся рядом со светофорами, которые находятся возле школ и в очагах аварийности.
ИСТОЧНИК KP.RU