СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-09T13:28:22+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают двоих мужчин, которые накануне ограбили офис микрозаймов в Иркутске. Ранее они успели напасть и на другие микрофинансовые организации, но именно момент последнего налета попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как неизвестный в маске заходит в офис микрозаймов и, угрожая менеджеру ножом, требует деньги. После того, как налетчик получил нужную сумму, он распылил газовый баллончик в лицо сотруднику и вышел на улицу, где его поджидал подельник.

- В результате нападавший похитил из офиса микрофинансовой организации 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников, приметы которых теперь известны. Обоим по 25-35 лет, ростом около 170-180 сантиметров. Один из них был одет в серую мастерку, черное трико и черные кроссовки. На втором были темная куртка, джинсы и туфли темного цвета. Если вы что-то знаете о местоположении подозреваемых, то сообщите об этом сотрудникам полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/736797" frameborder="0"></iframe> Полицейские разыскивают налетчиков, которые ограбили офисы микрозаймов в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU