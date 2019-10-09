В банке данных на усыновление в Иркутской области более полутора тысяч детей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-09T15:04:48+03:00

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На круглом столе в Заксобрании региона обсудили меры поддержки семей, в которых воспитывают детей-сирот. Открывая заседание, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного Ирина Синцова отметила, что есть существенный положительный сдвиг. Но важно понимать, как работают с приемными родителями, в том числе потенциальными и какая еще помощь нужна семьям.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан рассказала, что с 2015 года число детей-сирот в Приангарье снизилось с 19,6 тыс. до 16,2 тысяч. В банке данных на усыновление числится 1692 ребенка, десять лет назад их было около 9 тысяч. В Иркутской области открыто 39 школ приемных родителей. Это помогло снизить число возврата детей в учреждения на 40% за два года.

Что касается мер поддержки, то с 1 июля 2019 года по инициативе Заксобрания повышены ежемесячные выплаты опекунам. Для детей организуют летний отдых, а также компенсируют стоимость путевок и оплаты транспорта до места отдыха.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов спросил, как, по мнению специалистов, можно снизить уровень сиротства в Иркутской области, который является одним из самых высоких среди регионов России. Уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова отметила, что есть ряд проблем. Это низкий уровень стипендий для детей-сирот, проживающих в учреждениях профессионального образования, а также не все дети, находящиеся под опекой, имеют право на бесплатное питание в учебных заведениях. Не предусмотрено устройство в детсады без очереди. Также, по мнению омбудсмена, необходимо предусмотреть меры поддержки для семей, в которых родители не могут ухаживать за ребенком, например, по причине прохождения лечения. Александр Гаськов предложил поработать над этими предложениями для включения финансирования их решения в областной бюджет на следующий год.

По итогам круглого стола сформированы рекомендации для органов исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU