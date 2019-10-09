2019-10-09T15:04:48+03:00
Общество

В банке данных на усыновление в Иркутской области более полутора тысяч детей

А 10 лет назад таковых было около 9 тысяч
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
Изменить размер текста:

На круглом столе в Заксобрании региона обсудили меры поддержки семей, в которых воспитывают детей-сирот. Открывая заседание, председатель комитета по социально-культурному законодательству областного Ирина Синцова отметила, что есть существенный положительный сдвиг. Но важно понимать, как работают с приемными родителями, в том числе потенциальными и какая еще помощь нужна семьям.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Татьяна Плетан рассказала, что с 2015 года число детей-сирот в Приангарье снизилось с 19,6 тыс. до 16,2 тысяч. В банке данных на усыновление числится 1692 ребенка, десять лет назад их было около 9 тысяч. В Иркутской области открыто 39 школ приемных родителей. Это помогло снизить число возврата детей в учреждения на 40% за два года.

Что касается мер поддержки, то с 1 июля 2019 года по инициативе Заксобрания повышены ежемесячные выплаты опекунам. Для детей организуют летний отдых, а также компенсируют стоимость путевок и оплаты транспорта до места отдыха.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов спросил, как, по мнению специалистов, можно снизить уровень сиротства в Иркутской области, который является одним из самых высоких среди регионов России. Уполномоченный по правам ребенка Светлана Семенова отметила, что есть ряд проблем. Это низкий уровень стипендий для детей-сирот, проживающих в учреждениях профессионального образования, а также не все дети, находящиеся под опекой, имеют право на бесплатное питание в учебных заведениях. Не предусмотрено устройство в детсады без очереди. Также, по мнению омбудсмена, необходимо предусмотреть меры поддержки для семей, в которых родители не могут ухаживать за ребенком, например, по причине прохождения лечения. Александр Гаськов предложил поработать над этими предложениями для включения финансирования их решения в областной бюджет на следующий год.

По итогам круглого стола сформированы рекомендации для органов исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Серебренников: Город благоустраивается
Объем средств на строительство и реконструкцию соцобъектов в Иркутской области за четыре года вырос почти в четыре раза
Полицейские разыскивают налетчиков, которые ограбили офисы микрозаймов в Иркутске
В Иркутской области строят дома для медицинских работников
Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска
Влюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейских
На ремонт амбулатории и мебель для школы села Большая Елань требуется финансирование
Мошенники украли более 1,5 миллионов рублей у жителей Иркутской области за сутки
Житель Улан-Удэ будет ежемесячно выплачивать помощь дочери человека, которого он сбил в ДТП
Федеральную трассу "Вилюй" 10 октября перекроют на два часа
Три новых светофора установят в Иркутске до конца года
За 2 дня в Иркутской области выявили более 70 нелегальных мигрантов
ХК Байкал-Энергия начнет выступление на Кубке мира с матча с Водником
В Бурятии росгвардейцы задержали мужчину, который съел индюков соседки
В Иркутской области сотрудник ГИБДД выписал поддельный штраф гражданке Монако
Разработкой областного закона по трудовой адаптации осужденных занимаются участники регионального проекта «Новая жизнь»
В Иркутской области женщина заплатила 3 миллиона, чтобы улететь за границу
«Ангарскцемент» организовал мероприятия для ветеранов производства в честь Дня пожилого человека
Иркутян приглашают посмотреть на метеорный поток Дракониды
Пробки в Иркутске утром 9 октября - 7 баллов
Неформальные каникулы снова пройдут в Иркутске
Подозреваемый в изуверском убийстве и расчленении жительницы Читы останется под стражей
Почти полмиллиона рублей на троих перевели мошенникам сибиряки
Две женщины сожгли сено на 200 тысяч рублей в Иркутской области
Проезд по улице Юрия Тена закроют в Иркутске
Решить проблему Усольехимпрома поможет федеральное финансирование