65 тысяч рублей выплатит больница в Иркутске за украденную шубу

СЕГОДНЯ 08:36 2019-10-10T08:37:00+03:00

Посетительница оставила верхнюю одежду в гардеробе, но, зайдя после приема, не обнаружила ее

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В 2018 году иркутянка посетила одно из медучреждений города. На прием к врачу в верхней одежде проходить запрещено. Пациентка передала норковую шубу в гардероб, но номерка не получила – их не оказалось. Через час женщина вернулась за верхней одеждой, но найти ее не смогла.

- Об этом она сообщила сотруднику больницы – санитарке, с которой они совместно осмотрели гардероб, но шубы не обнаружили, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска. - Они попросили всех посетителей взять свои вещи, в результате оказалось, что в гардеробе осталась старая норковая, которая ей не принадлежит.

Как выяснилось, ее одежду забрал другой посетитель. Полиция возбудила дело по факту кражи, но вор до сих пор не найден.

В Октябрьском районном суде уточнили, администрация лечебного учреждения обязана обеспечить сохранность личных вещей пациентов и выдавать им номерки. В результате недобросовестного отношения работников медицинского учреждения, истец понесла материальный ущерб в размере 65 тысяч рублей. По решению суда в пользу иркутянки с медицинской организации взыскан ущерб в размере 65000 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 2150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU