Житель Иркутской области вернул долг после запрета на продажу квартиры
По решению суда жителя Слюдянского района обязали выплатить истцу занятые денежные средства на общую сумму 328 тыс. рублей. Но должник не торопился рассчитаться с истцом и попытался сбежать, сменив место жительства.
- По факту неисполнения решения суда приставы объявили должника в розыск, - сообщает УФССП по Иркутской области. Также должностным лицом Управления было вынесено постановления о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества гражданина. Ждать его у судебных приставов долго не пришлось.
Гражданин обратился в местный отдел Росреестра для оформления сделки купли-продажи. Но ему было отказано. Неплательщику ничего не оставалось, как посетить судебного пристава вместе с будущими собственниками. В результате сумма задолжности была погашена, а также оплачен исполнительский сбор в счет покупки недвижимости. После уплаты запрет с мужчины был снят, а сделка купли-продажи квартиры стала возможной.
ИСТОЧНИК KP.RU