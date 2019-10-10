Житель Иркутской области вернул долг после запрета на продажу квартиры

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-10T11:52:44+03:00

Мужчина расплатился только после как понял, что сделка не состоится

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По решению суда жителя Слюдянского района обязали выплатить истцу занятые денежные средства на общую сумму 328 тыс. рублей. Но должник не торопился рассчитаться с истцом и попытался сбежать, сменив место жительства.

- По факту неисполнения решения суда приставы объявили должника в розыск, - сообщает УФССП по Иркутской области. Также должностным лицом Управления было вынесено постановления о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества гражданина. Ждать его у судебных приставов долго не пришлось.

Гражданин обратился в местный отдел Росреестра для оформления сделки купли-продажи. Но ему было отказано. Неплательщику ничего не оставалось, как посетить судебного пристава вместе с будущими собственниками. В результате сумма задолжности была погашена, а также оплачен исполнительский сбор в счет покупки недвижимости. После уплаты запрет с мужчины был снят, а сделка купли-продажи квартиры стала возможной.

ИСТОЧНИК KP.RU