2019-10-10T12:10:31+03:00
Экономика

Торговца из Китая задержали с нелегальной партией аксессуаров для айфонов

Гражданин Китая был пойман при попытке ввоза контрафактной продукции в аэропорту Иркутска
Виктория ГЕРКО
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Торговца из Китая задержали с нелегальной партией аксессуаров для айфонов.Торговца из Китая задержали с нелегальной партией аксессуаров для айфонов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Иркутские таможенники при оформлении авиарейса из Гуанчжоу обнаружили, что пассажир самолета попытался незаконно провезти в Иркутск аксессуары для сотовых телефонов. Для провоза товара через таможенную границу житель Китая выбрал "зеленый" коридор, в котором декларирование товаров не требуется.

- В ходе досмотра в багаже пассажира сотрудниками таможни были обнаружены различные аксессуары для сотовых телефонов в общем количестве 243 штуки, - сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления. Пассажир объяснил, что контрафактная продукция предназначена для продажи в торговом центре "Шанхай-Сити".

Гражданин Китая привлечен к административной ответственности за попытку нелегального провоза багажа. Также рассматривается вопрос о возбуждении еще одного дела об административном правонарушении по факту незаконного использования товарных знаков компании «Apple Inc.». Правообладатель оценил материальный ущерб на общую сумму более 136 тысяч рублей.

Что касается аксессуаров для сотовых, то ввезенный товар изъят. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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